جمال عبدالحميد رئيسًا لبعثة الزمالك في السعودية بعد اعتذار مرتضى منصور ونجليه

أعلنت قناة نادي الزمالك، اعتذار مرتضى منصور، عن عدم رئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى السعودية للمشاركة في البطوة العربية (كأس الملك سلمان)، بالإضافة إلى اعتذار نجليه أحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة.

وكلف مجلس الزمالك، مهمة رئاسة البعثة، إلى جمال عبدالحميد عضو مجلس الإدارة، وتسافر بعثة الزمالك، غدا الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنستيرى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.