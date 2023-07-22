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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حزمة مساعدات عسكرية أمريكية مرتقبة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يُتوقع أن تعلن السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار إلى كييف في 25 يوليو، حيث ستشمل الذخيرة وناقلة الجند المدرعة "سترايكر"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وبحسب مصادر وكالة "رويترز" بين المسؤولين الأمريكيين، من المتوقع أن تقدم الأسلحة من مخازن البنتاغون، حيث ستشمل الحزمة "عدة ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر" ومعدات لإزالة الألغام وذخيرة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة ومتوسطة المدى "ناساماس"، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وراجمات الصواريخ "هيمارس"، كما ستنقل الولايات المتحدة أنظمة الصواريخ "تاو" و"جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.

وتشير الوكالة إلى أن السلطات الأمريكية قد تغير تكوين الحزمة، لكن "رويترز" ذكرت أنها لن تشمل الذخائر العنقودية.

وفي 20 يوليو، ذكرت شبكة CNN أن واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لفائدة كييف هذا الأسبوع.

حزمة مساعدات عسكرية أوكرانيا 400 مليون دولار