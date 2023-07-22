إصابة عضو مجلس نواب سابق بالمنيا في حادث انقلاب سيارة

أصيب شريف نادي عضو مجلس نواب سابق عن مدينة ملوي في جنوب المنيا وشخص آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار كوبري بمدينة المنيا، وقد تحرر محضرا بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بجوار كوبري ماقوسة بمدينة المنيا.



على الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث المنيا، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كلا من: شريف نادي موسى، عضو مجلس نواب سابق عن مدينة ملوي، ومرافقه طارق أحمد محمد.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وقد تحرر محضرا بالحادث، وانتقل فريق من إدارة المرور والمباحث الجنائية لمعرفة الظروف والملابسات، ورفع آثار الحادث وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصرف.