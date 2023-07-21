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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس: انخفاض كبير في الحرائق التي طالت الغابات خلال العام الحالي

حرائق الغابات
حرائق الغابات
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أعلن المدير العام للغابات في تونس نوفل بن حاحا، تسجيل 78 حريقا خلال الفترة من أول يناير حتى 18 يوليو الجاري، من بينها 56 حريقا على مستوى الغابات مقابل 156 حريقا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح حاحا في ندوة صحفية لوزارة الزراعة نقلتها وكالة الأنباء التونسية أن الاستراتيجية الوطنية الحالية لحماية الغابات ترتكز أساسا على برنامج يقوم على التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وفتح الطرق الغابية ومراقبة التزود بالمياه.

وتغطي الغابات التونسية مساحة 5.7 مليون هكتار من بينها 1.2 مليون هكتار غابات و4 ملايين هكتار مراعي وتعد 80 بالمائة من الغابات ملكا للدولة، ويسكن في الغابات قرابة، مليون ساكن.

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