ألمانيا تسلم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

سلمت ألمانيا إلى أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل عشر دبابات من طراز "ليوبارد 1A5"، بالإضافة إلى 20 مدفع رشاش من طراز "MG3"، الذي يثبت على الدبابات والعربات المدرعة.

وذكر بيان على موقع الحكومة الألمانية وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية، اليوم الجمعة أن حزمة المساعدات الجديدة تحتوي أيضًا على 1305 مقذوفات من عيار 155 ملم، ونحو 2064 ذخيرة دخان عيار 155 ملم، وجسر و12 مقطورة، وأربع مركبات حرس الحدود، وعشر محطات رادار أرضية، وحوالي 16 شاحنة زيتروس، و100 ألف مجموعة إسعافات أولية.

وأضاف البيان أن ألمانيا قدمت أيضًا 20 مدفع رشاش MG3 لأوكرانيا لدبابات ليوبارد 2 ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردر ودبابات داش.