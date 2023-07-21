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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا تسلم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

دبابات
دبابات
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سلمت ألمانيا إلى أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل عشر دبابات من طراز "ليوبارد 1A5"، بالإضافة إلى 20 مدفع رشاش من طراز "MG3"، الذي يثبت على الدبابات والعربات المدرعة.

وذكر بيان على موقع الحكومة الألمانية وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية، اليوم الجمعة أن حزمة المساعدات الجديدة تحتوي أيضًا على 1305 مقذوفات من عيار 155 ملم، ونحو 2064 ذخيرة دخان عيار 155 ملم، وجسر و12 مقطورة، وأربع مركبات حرس الحدود، وعشر محطات رادار أرضية، وحوالي 16 شاحنة زيتروس، و100 ألف مجموعة إسعافات أولية.

وأضاف البيان أن ألمانيا قدمت أيضًا 20 مدفع رشاش MG3 لأوكرانيا لدبابات ليوبارد 2 ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردر ودبابات داش.

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