الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف برلمان البرتغال بـ"النكبة"

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الخارجية الفلسطينية، رحبت بقرار البرلمان البرتغالي، الاعتراف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، وتعبيره عن تضامنه مع فلسطين، واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الجمعة، أن القرار تعبير صحيح عن تضامن البرتغال مع نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عامًا، كما أنه خطوة أولى نحو تقدم الحكومة البرتغالية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين.

كما اعتبرته انتقالًا للتضامن الدولي نحو مزيد من القرارات التي تعتبر النكبة الفلسطينية مأساة إنسانية، وجب اعتمادها من قبل دول العالم، والاعتراف بها على هذا الأساس، باتجاه معالجة آثارها وتبعاتها المستمرة طوال العقود الماضية.

وتوجهت الوزارة بالشكر لأعضاء البرلمان البرتغالي، لمتابعتهم الوضع الفلسطيني بشكل دائم، وكونهم سباقين في اعتماد مثل هذا القرار المندد بالنكبة، والمطالب بتسليط الضوء على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق فلسطين وخرق الاحتلال الفاضح للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وفي حثه حكومة لشبونة على اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا وقوة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما ينسجم مع قرارات الامم المتحدة، وصولًا للاعتراف بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة والشعب الفلسطيني.