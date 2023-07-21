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السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مجلة مصر الحديثة تتصدر تقييم المجلات العلمية المصرية

دار الكتب
دار الكتب
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حققت مجلة مصر الحديثة،إحدى إصدارات دار الكتب والوثائق القومية، إنجازا علميا جديدا حيث حصلت على ٧ درجات في تقييم المجلات العلمية المصرية لعام ٢٠٢٣ وهى الدرجة الأعلى في التقييم.

المجلة هى إحدى إصدارات مركز تاريخ مصر المعاصر، أحد المراكز العلمية المتخصصة بدار الكتب والوثائق. وتضم هيئة التحرير  الدكتور أحمد الشربينى والدكتور أشرف مؤنس والدكتور رزق نورى وناريمان مدحت.

وحصلت كل من مجلة "الفهرست" الصادرة عن مركز الخدمات الببليوجرافية والحاسب الآلى بدار الكتب والوثائق، ومجلة "الروزنامة" الصادرة عن دار الوثائق القومية على تقييم ٦ لعام ٢٠٢٣.

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