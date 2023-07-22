اليوم.. 1629 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني بشمال سيناء

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء عن جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال "١٦٢٩" طالب وطالبة يؤدون امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للدور الثاني؛ تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأوضح «رضوان» أن إجمالي عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة "١٤" لجنة وأن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية "٨٦٧" وأن عدد اللجان "٥" لجنة وأن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة بئر العبد التعليمية "٥٤٧"" وأن عدد اللجان "٤" لجنة .

وأن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة الشيخ زويد التعليمية "٩٩" وأن عدد اللجان "١" لجنة، وإجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة رفح التعليمية "٦٠"" وأن عدد اللجان " ١ " لجنة ، وأن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة الحسنة التعليمية "٣٣"" وأن عدد اللجان " ١ " لجنة ، وأن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة نخل التعليمية " ٢٣ " وأن عدد اللجان " ٢ " لجنة .

علما بأن الامتحانات ستبدأ غدا السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢ في مادة الجبر والإحصاء في الفترة الأولى وزمن الإجابة ساعتان أما في الفترة الثانية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وزمن الإجابة ساعة واحدة ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣م سيكون إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو وتستكمل الامتحانات من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٤ م حيث يؤدي الطلاب الامتحان في الفترة الأولى في مادة الهندسة وسيكون زمن الإجابة ساعتان ويؤدي الطلاب في الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الفنية وسيكون زمن الإجابة ساعتان.

ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٧/٢٥ م في مادة اللغة الإنجليزية وسيكون زمن الإجابة ساعتان ويوم الأربعاء ٢٠٢٣/٧/٢٦ م يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الإجتماعية وزمن الإجابة ساعتان أما يوم الخميس ٢٠٢٣/٧/٢٧ م فيؤدي الطلاب الامتحان في الفترة الأولى في مادة اللغة العربية والخط وزمن الإجابة ساعتان ونصف ، وفي الفترة الثانية في مادة التربية الدينية وزمن الإجابة ساعة ونصف وتختتم الامتحانات يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٩ م حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة العلوم وزمن الإجابة ساعتان.

وتم إرسال التكليفات للمعلمين والمعلمات والإداريين المكلفين بأداء أعمال الامتحانات.

وتم التنسيق مع مجالس المدن ومرافق المياه لتوفير المياه ، والتنظيف الشوارع الرئيسية المحيطة باللجان الامتحانية.

وأضاف «رضوان» بأنه تم توفير الأثاث المدرسي وتم فرش اللجان لاستقبال الامتحانات.