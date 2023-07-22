اليوم.. 847 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن اليوم السبت، تبدأ امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بالمحافظة وبلغ عدد المتقدمين ٨٤٧ طالبا وطالبة، موزعين على ١٩ لجنة امتحانية، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 27 / 7/ 2023 م لمدة ستة أيام.

وفي سياق متصل تتواصل امتحانات النقل الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام حتى الثلاثاء 25 / 7/ 2023 م للصف الأول وحتى الاثنين الموافق 24 / 7/ 2023 للصف الثاني الثانوي.

كما تتواصل امتحانات النقل الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي الفني لجميع التخصصات (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) حتى يوم الاثنين الموافق 24 / 7/ 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي (صناعي وتجاري زراعي والصف الثاني فندقي) أما الصف الأول الفندقي فتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 /7 / 2023 م.

أما امتحانات النقل الدورالثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي فانتهت يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 / 7 / 2023

جدير بالذكر أن محافظ جنوب سيناء كان قد اعتمد يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023 بالمحافظة بإجمالي متوسط نسبة نجاح 81.51 %.

وبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان الدور الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ على مستوى المحافظة 3360 طالب / طالبة بعدد لجان 74 لجنة امتحانية.

بلغ عدد المتقدمين من التعليم العام 2868 طالب / طالبة حضر 2769 طالب/ طالبة وغائب 99 طالب /طالبة وناجح 2257 طالب / طالبة بنسبة نجاح 81.50 % ، والتعليم الرسمي لغات تقدم 272 طالب/ طالبة حضر منهم 271 طالب وطالبة وغائب طالب واحد نجح 257 طالب/طالبة بنسبة نجاح 94.84%، أما التعليم الخاص لغات فبلغ 140 طالب وطالبة حضر 139 طالب / طالبة و1 غياب وبنسبة نجاح 97.13 %، أما التعليم الدولي تقدم 20 طالب / طالبة حضر 20 ونجح 17 بننسبة نجاح 85% أما طلاب المنازل فبلغ عدد المتقدمين 50 طالب / طالبة حضر 40 غائب 10 ونجح 19 طالب / طالبة بنسبة النجاح 47.50 % .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.