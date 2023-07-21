ads
السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل ستة أشخاص جراء قصف روسي على منطقة زابوريجيا

زابوريجيا
زابوريجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية يوري مالاشكو اليوم الجمعة بأن القوات الروسية هاجمت منشأة بنية تحتية في منطقة بولوهيف، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن مالاشكو قوله: "نتيجة للهجوم على منشأه البنية التحتية في منطقة بولوهيف من قبل الجيش الروسي، قُتل أربعة موظفين، وأصيب اثنان آخران وتم نقلهما إلى مركز طبي."

وتابع أن الجيش الروسي شن 80 هجوما على 20 بلدة في منطقة زابوريجيا خلال اليوم الماضي بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 10 هجمات من طراز ميلرز على نوفوداريفكا، و6 غارات جوية على بياتيكاتكي وأوريخوف ومالا توكماتشكا، وهجمات بدون طيار على لوبكوف حيث ورد 33 بلاغًا عن تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

القوات الروسية زابوريجيا مقتل