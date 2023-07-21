“أطباء القاهرة” تحتفل بيوم الطبيب وتكرم عدد من مديري المستشفيات

نظمت نقابة أطباء القاهرة، احتفالية بمناسبة يوم الطبيب لعام 2023، وذلك من أجل تأصيل مفهوم أخلاقيات وإنسانيات الطب.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية نقيب أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب، وأعضاء مجلس نقابة أطباء القاهرة وبحضور الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر.

شمل التكريم عدد من الأطباء فوق وتحت ١٥ سنة قيد نقابي، كما شمل عدد من مديري المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، حيث تم تكريم الدكتور هاني إمبابي، مدير مستشفي أحمد ماهر و الجمهورية التعليمي، الدكتور أحمد رزق مدير مستشفي السلام التخصصي، الدكتور ايهاب نبيل عميد معهد السكر، والدكتور أحمد حمدى اخصائي جراحة العظام بمستشفى الهلال برمسيس و المدير الطبي للمستشفى، الدكتور محمود سعيد مدير عام مدينة ناصر الطبية، الدكتور أيمن شبايك رئيس قسم المبتسرين بمستشفي دار السلام العام بمديرية الصحة بالقاهرة، والدكتور وجدى جرجس إستشارى الأطفال بالمستشفي، والدكتور محمد جلال أخصائى النساء و التوليد، والدكتور عبد الحليم السقا أخصائى الجراحة العامة بالمستشفى دار السلام العام، ووجهوا الشكر والتقدير للدكتور وائل زايد مدير عام مستشفي دار السلام العام.



كرمت عدد من اطباء المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان. ‎قالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، إن الاحتفال بيوم الطبيب جاء من أجل تأصيل مفهوم أخلاقيات وإنسانيات الطب، موجهة الشكر للدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ، الداعم الرئيسي لكل الأطباء.



ووجه الدكتور هاني امبابي، أستشاري جراحة الاطفال ومدير عام مستشفى احمد ماهر و الجمهورية التعليمي التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة، الشكر لنقابة الأطباء على حصوله على هذا التكريم الكبير، قائلا:"شرف كبير لي وسعدت بهذا التكريم، وأى نجاح فى العالم يحتاج إلى المثابرة والجهد طوال الحياة".

وقال "أمبابي" أنه يفتخر بمهنته كطبيب، فهى مهنة إنسانية فى الأساس، والإلتزام بها وبأخلاقياتها هو مفتاح النجاح مع الاستمرار فى البحث والعمل".

ووجه الشكر لكل العاملين بمستشفى احمد ماهر و الجمهورية التعليمي، وكل من ساهم في ترشيحه للحصول على هذا التكريم.



ومن جانبه، عبر الدكتور أحمد رزق اخصائي جراحة التجميل والحروق، ومدير عام مستشفي السلام التخصصي، عن شكره وتقديره لنقابة أطباء القاهرة على هذا التكريم، مؤكدا أن مهنة الطب مهنة إنسانية، وواجب وطني وأخلاقي يجب علي جميع الأطباء الإلتزام به.

ووجه "رزق" الشكر لامانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها ابراهيم والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الامانة، ولكل العاملين بمستشفى السلام التخصصي، وكذلك كل من ساهم في ترشيحه للحصول على هذا التكريم.



وقال الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر، ان التكريم لكل العاملين بمعهد نصر فهم لايتاونون عن فعل كل شيء ايجابي يخدم مصلحة المرضي.

حضر الاحتفالية الدكتور الدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب القصر العيني الاسبق، الدكتور ابراهيم لطفي استاذ جراحة المخ والاعصام ، الدكتور يحيي بلبع استاذ جراحة القلب، الدكتور احمد المناوي استاذ النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، والدكتور علاء اسماعيل استاذ الجراحة العامة في كلية طب عين شمس، والدكتور اسامة عبدالحي امين عام اتحاد الاطباء العرب.

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