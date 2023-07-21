هربا من حرارة الجو.. شواطئ رأس سدر كاملة العدد

شهدت شواطئ مدينة رأس سدر السياحية في محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفا من المصطافين من أبناء المدينة وزوارها من المحافظات المجاورة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي تسود معظم محافظات الجمهورية.

ورفعت إدارة الشواطئ بالمحافظة حالة الطوارئ في موسم الصيف؛ لاستقبال المصطافين، وزيادة المنقذين وتوفير سبل الراحة لكل زائري المحافظة خلال الاجازات والعطلات.

وكانت منطقة ٣٠٦ بكورنيش رأس سدر السياحي، قد اكتظت بالآلاف من المواطنين؛ للاستمتاع بالكورنيش في ثوبه الجديد، والخدمات المقدمة من خلال المحال المتعددة لتقديم الوجبات والمشروبات، والمثلجات، فضلا عن استمتاع الأطفال بركوب الدراجات.

وأكد المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، ل"البوابة نيوز" أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أنهت جميع استعدادات مشروع ٣٠٦ بكورنيش المدينة؛ لاستقبال زوارها والمقيمين بها لقضاء الاجازات وعطلة العام الهجري الجديد، لافتا إلى أن المدينة بلغت ذروتها في استقبال ضيوفها، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتنمية المدينة كونها إحدى الوجهات السياحية المهمة.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر، لـ«البوابة نيوز» إلى أن المدينة تحظى باهتمام كبير من قبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، معلنا جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها لاستقبال زوارها لقضاء العطلات والاجازات، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وإعداد غرف العمليات بمجلس مدينة رأس سدر لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بالتواصل أو الاتصال تليفونيا على رقم ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، ومتابعة أعمال التعدي على أملاك الدولة بسرعة رصد التعديات وإزالتها في المهد، مشيرا إلى تشغيل مشروع محلات ٣٠٦ بكامل طاقته؛ لاستقبال أهالي المدينة وزوارها.

وقدم رئيس المدينة التهاني القلبية لأهالي رأس سدر وزوارها وقياداتها بمناسبة العام الهجري الجديد.

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