البنتاجون: قلقون على مصير الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية

الجمعة 21/يوليو/2023 - 03:27 م

أعربت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج عن قلق البنتاجون العميق على مصير الجندي ترافيس كينج الذي يرجح أن تكون كوريا الشمالية تحتجزه عقب دخوله إليها بشكل غير قانوني.

وقالت سينج ـ في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم "الجمعة" ـ إن "واشنطن قلقة للغاية على مصير كينج خاصة في ظل عدم توافر أي معلومات استخباراتية عن الحالة الصحية للجندي الأمريكي أو مكان احتجازه.

وكان البيت الأبيض قد أكد مساء أمس "الخميس" أن واشنطن تعمل جاهدة لضمان عودة الجندي الأمريكي الذي عبر إلى كوريا الشمالية، وذلك خلال اجتماع ثلاثي الأطراف مع اليابان وكوريا الجنوبية يتعلق بسبل التصدي لتهديدات بيونج يانج

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت يوم 18 يوليو الجاري، أن الجندي كينج عبر الحدود في المنطقة العازلة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، حيث ألقت سلطات بيونج يانج القبض عليه.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية وذلك أعقاب إجراء بيونج يانج تجارب صاروخية باليستية كان آخرها متزامنا مع وصول غواصة صاروخية بالستية أمريكية إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ الثمانينات.