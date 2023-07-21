ads
السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في توريد القمح بـ٥٣٥٧٥٠ طنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

 ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥٦ طن و٧٤٥ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم  ٥٣٥٧٥٠ طن و٥٦٠ كيلو قمح.

أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على اصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافه أنواعه أو حيازته بقصد الإستخدام.

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعًا لحدوث فاقد موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدأ في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

أصحاب مصانع الأعلاف الأقماح المحلية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب القمح المحلي