الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في توريد القمح بـ٥٣٥٧٥٠ طنا

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥٦ طن و٧٤٥ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٧٥٠ طن و٥٦٠ كيلو قمح.

أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على اصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافه أنواعه أو حيازته بقصد الإستخدام.

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعًا لحدوث فاقد موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدأ في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.