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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مصطفى قمر يشوق جمهوره لأغنية فيلمه الجديد.. فيديو

مصطفى قمر
مصطفى قمر
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نشر الفنان مصطفى قمر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له مع الموسيقار الكبير يحيى الموجى، ليشوق جمهوره لإحدى أغانى فيلمه الجديد "أولاد حريم كريم".

https://www.instagram.com/reel/Cu8IxzCIsar/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وظهر من خلال الفيديو مع الموسيقار يحيى الموجى وهو يعزف مقطوعه موسيقيه ليشوق جمهوره، وأكد مصطفى قمر أن الموجى يحب ألحانه، ليرد الأخير تحس أنه من العائلة وتحس أنه موجى.

الأغنية بعنوان "بنتى"، من  كلمات رضا زايد، توزيع أسامة كمال، أوركسترا وتريات أحمد شراره، وعزف الموسيقار يحيي الموجى.

فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، علا غانم، داليا البحيرى، بسمه، خالد سرحان، تيام مصطفى قمر، بشرى، عمرو عبد الجليل، والإخراج على إدريس.

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