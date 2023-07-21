بوتين يطلق مشروعًا عملاقًا للغاز المسال في القطب الشمالي

الجمعة 21/يوليو/2023 - 02:36 م

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخط الأول من مشروع أركتيك إل إن جي2" في مورمانسك، وهي المرحلة الأولى من مشروع عملاق للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي كانت المجموعة الفرنسي توتال إنرجي طرفًا فيه قبل انسحابها في 2022.

وتقدر قيمة المشروع بـ 21 مليار دولار ويقع في شبه جزيرة جيدان، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 19.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا عبر ثلاثة خطوط إنتاج من حقل الغاز في أوترينييه، وفقًا لـ«سي ان بي سي».

وتملك شركة الغاز الروسية نوفاتيك 60% من المشروع إلى جانب مؤسسة النفط الوطنية الصينية والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري وجابان أركتيك إل إن جي اليابانية.

و"أركتيك إل إن جي2" هو أحد المشاريع الرئيسية لاستغلال روسيا "طريق البحر الشمالي" الذي يربط آسيا بأوروبا.

وتأمل موسكو أن يكون طريق القطب الشمالي هذا الذي أصبح قابلا للاستخدام بفضل الاحتباس الحراري وذوبان الجليد، قادرًا في المستقبل على منافسة قناة السويس في تجارة المحروقات.