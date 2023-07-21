سول محذره بيونج يانج: أي هجوم نووي سيؤدي إلى نهاية نظام كيم جونج أون

حذرت كوريا الجنوبية، بيونج يانج، من أن استخدام أسلحتها النووية يعني نهاية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بعد أن هددت كوريا الشمالية برد نووي على الانتشار العسكري الأمريكي المتزايد في شبه الجزيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فى بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، "إنه كما أكدت سول وواشنطن بوضوح من قبل، فإن أى هجوم نووى ضد الحلف سيقابل برد فورى وساحق وحاسم".

وأضافت أنه إذا حدث ذلك فإن "النظام الكورى الشمالى سيشهد نهايته".

وكان وزير الدفاع الكوري الشمالى كانج سون نام صرح أمس بأن زيارة غواصة أمريكية ذات قدرة نووية لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قد تبرر لبيونج يانج استخدام أسلحتها النووية.

وقالت سول إن رسو الغواصة الأمريكية فى بوسان بجنوب البلاد، ما هو إلا رد دفاعى مشروع على التهديدات النووية الدائمة لبيونج يانج.

وتقرر رسو هذه الغواصة خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى واشنطن في أبريل الماضي والتي أصدر خلالها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا شديد اللهجة لبيونج يانج بشأن عواقب اللجوء إلى أسلحة نووية.

ووصلت حاملة الطائرات "يو إس إس كنتاكي" إلى مدينة بوسان الساحلية جنوب شرق البلاد يوم الثلاثاء، وتزامن وصولها مع عقد الجلسة الافتتاحية للمجموعة الاستشارية النووية الأولى التي تهدف إلى تعزيز مصداقية الولايات المتحدة، وتمديد التزام الردع باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك النووية، للدفاع عن حليفتها.

يشار إلى أنه تعود آخر مرة نشرت فيها الولايات المتحدة غواصة ذات قدرات نووية في كوريا الجنوبية إلى عام 1981.