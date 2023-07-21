ضبط سلسلة تجارية شهيرة ببورسعيد تبيع السكر أزيد من السعر المدون عليه.. بالصور

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عوض، اليوم الجمعة، أحد السلاسل التجارية الشهيرة تبيع السكر الحُر بأزيد من السعر المدون عليه.

وتمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بقيادة المهندس خالد فهمي، مدير إدارة الرقابة، ورئاسة إبراهيم الدهري، بالتنسيق مع العقيد سهيل الجباليؤ رئيس قسم شرطة مباحث التموين، من ضبط أحد أكبر السلاسل التجارية بالمحافظة من بيع السكر الحُر أزيد من السعر المدون على كل عبوة.

وأوضحت المديرية، في بيانها، أنه جرى تدوين سعر السكر بـ 22 جنيهاً للكيلو وتقوم السلسلة التجارية ببيعه بسعر 28 جنيهاً للكيلو بغرض التربح دون وجه حق، وذلك بعد عمل محاولة شراء من أحد المفتشين، وعليه جرى التحفظ على كمية تقدر ب 238 كيلو جرام من السكر الحُر وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون 163 لسنة 1950وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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