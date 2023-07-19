بقوة 6.5 درجة.. زلزال شديد يضرب مناطق في أمريكا الوسطى

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا قويًا بلغت قوته 6.5 درجة ضرب قبالة سواحل أمريكا الوسطى وشعرت بهزته أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، وقع الزلزال على بعد 76 كيلومترا جنوب شرق سان ميجيل في السلفادور أو 94 كيلومترا غرب شينانديجا في نيكاراغوا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال الأولية بلغت 6.5 درجة، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 6.6 درجة. وضربت حوالي 69 كيلومترا تحت قاع البحر.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، لكن شعر الناس بالزلزال في أنحاء مختلفة من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا.