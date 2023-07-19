ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

سلطان عمان هيثم بن
سلطان عمان هيثم بن طارق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى سُّلطان عمان هيثم بن طارق، رسالة خطيّة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس الثلاثاء أن الرسالة تسلمها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي خلال استقباله محمد سالم ولد مرزوك مبعوث الرئيس الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.

وبحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

سلطان عمان هيثم بن طارق عمان موريتانيا تعزيز العلاقات