ننشر خريطة احتفال مديرية الأوقاف بالأقصر بالعام الهجري الجديد

تستقبل مديرية الأوقاف بالأقصر، العام الهجري الجديد 1445 هـ، من خلال إقامة 938 برنامجا ونشاطا دعويا تنعقد بمختلف مساجد المحافظة، ما بين البرنامج التثقيفي للطفل ومجالس دروس التفسير ومجالس الإقراء والدروس المنهجية، والأسابيع الثقافية والأمسيات القرآنية ولقاءات المكتبات العامة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير المديرية، أنه في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع مصر، تستقبل مديرية أوقاف الأقصر العام الهجري الجديد بإقامة 938 برنامجا ونشاطا دعويا.

وأضاف عبدالدايم، أن فعاليات البرنامج كالتالي: (1 مقارئ نموذجية – 122 مقارئ - 26 مقارئ أعضاء – 52 مقارئ الأئمة - 5 مكاتب تحفيظ مكافأة – 3 مكاتب تحفيظ عن بعد – 6 مكاتب تحفيظ على درجة – 595 مساجد البرنامج الصيفي – 7 مكتبات البرنامج الصيفي – 24 المكتبات العامة – 30 مساجد الدروس المنهجية – 1 مجالس الإفتاء – 1 مجالس إقراء – 40 مساجد المنبر الثابت - 1 مجالس الحديث – 1 مجالس الفقه - 3 مجالس التفسير - 17 الأسابيع الثقافية – 1 مركز إعداد محفظين – 1 المركز الثقافي - 1 مركز إعداد الخطباء والواعظات) .

وتابع، سيتم عقد 40 ندوة بالمساجد الكبرى خلال شهر المحرم 1445، احتفالا بالعام الهجري الجديد، وذلك كل يوم خميس من كل أسبوع يتم فيها الدعوة لنشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي صدرتها الجماعات المتطرفة عن ديننا الحنيف، ويشارك في هذه الندوات نخبة من الدعاة المتميزين بالمديرية وذلك عقب صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء.

وأشار مدير أوقاف الأقصر، إلى أن ذلك بالإضافة إلى إقامة آلاف الدروس والخواطر، والندوات والمحاضرات العامة والمتخصصة، مع كافة أطياف المجتمع التي تشارك فيها المديرية بدعاتها المتميزين داخل وخارج الجمهورية، وتأتى هذه البرامج الدعوية في إطار خطة وزارة الأوقاف، وهذا هو العمل الصالح الذي نرجو الله تعالى به أن يقبلنا ونحن على أعتاب عام هجري جديد، مقدماً الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون في سبيل قيام أوقاف الأقصر بدورها المنشود.

خريطة الندوات (1)

خريطة الندوات (2)

خريطة الندوات (3)

خريطة الندوات (4)