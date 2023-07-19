بالصور.. احتفالات صاخبة أمام منزل إمام عاشور في الدقهلية فرحًا بانتقاله للأهلي

احتفل عدد من جيران وزملاء اللاعب إمام عاشور، مساء اليوم بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية ، بانتقال لاعب خط الوسط إلى صفوف النادي الأهلي وذلك بعد إعلان نادي ميتلاند الدنماركي رسميًا انتقال اللاعب لمدة 5 سنوات خلال الفترة الصيفية.

وخرج جيران اللاعب وزملاؤه وبعض الأهالي في مدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية مشعلين الشماريخ ومرددين هتافات "أهلي أهلي.. إمام عاشور أهلاوي" وسط فرحة عارمة من المحتفلين.

فيما ابتهج آخرون باعتلاء سيارات نصف نقل وتوجهوا إلى منزل اللاعب بمنطقة الحوال و تشغيل أغاني عبر الـDJ والتي تحمل فرحًا باسم النادي الأهلي ورافعين الأعلام ابتهاجًا بانتقاله.

يذكر أن نادي ميتلاند الدنماركي قد أعلن رسميا انتقال لاعب الوسط الدولي المصري إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الموقع الرسمي للنادي في البيان الرسمي: "توصل إف سي ميتلاند والأهلي إلى اتفاق بشأن اتفاق انتقال من شأنه أن يعيد لاعب المنتخب المصري البالغ من العمر 25 عامًا إلى وطنه".

أضاف البيان: "انتقل إمام عاشور إلى ميتلاند من الزمالك في يناير، لكنه الآن يعود بشكل دائم إلى مصر".

أوضح البيان: "لقد كانت عملية خاصة مع إمام، الذي تعرض للأسف لإصابة سيئة بعد بداية جيدة، كما يقول المدير الرياضي سفيند جرافرسن".

وأوضح المدير الرياضي: "بالطبع يزعجنا أننا لا نستطيع استمرار إمام عاشور، إنه لاعب ماهر يتمتع بإمكانيات كبيرة ، ولكنه أيضًا مثال لما يمكن أن يحدث عندما تعمل مع الناس".

وشدد سفيند جرافرسن: "لقد وجدنا حلاً جيدًا مع الأهلي، حيث خاض عاشور سبع مباريات وسجل هدفين لنادي ميتلاند قبل إصابته، نتمنى لإمام كل التوفيق في المستقبل".

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