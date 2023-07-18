ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزعوا أرز بلبن.. احتفالية رأس السنة الهجرية بالمسجد التوفيقي في بورسعيد| صور

احتفالية رأس السنة
احتفالية رأس السنة الهجرية بالمسجد التوفيقي في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف، برئاسة الشيخ جمال عواد، بالمسجد التوفيقي نطاق حي العرب، بمناسبة ليلة رأس السنة الهجرية.

 

بالصور| وزعوا أرز بلبن.. احتفالية رأس السنة الهجرية بالمسجد التوفيقي في بورسعيد

 

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الحديث عن هجرة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من مكة إلى "يثرب" والتي سُميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، فضلًا عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، خاصة "الأخذ بالأسباب".

شهدت الاحتفالية توزيع عبوات من الأرز باللبن والحلوى على المصلين أثناء دخولهم المسجد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأهالي محافظة بورسعيد.

1689702207144_copy_1024x768
1689702207144_copy_1024x768
1689702207086_copy_1024x768
1689702207086_copy_1024x768
1689702207123_copy_1024x768
1689702207123_copy_1024x768
1689702207051_copy_1024x768
1689702207051_copy_1024x768
1689702206977_copy_1024x768
1689702206977_copy_1024x768
1689702207014_copy_1024x768
1689702207014_copy_1024x768
1689702206959_copy_1024x768
1689702206959_copy_1024x768
1689702206905_copy_1024x768
1689702206905_copy_1024x768
1689702206852_copy_1024x768
1689702206852_copy_1024x768
1689702206834_copy_1024x576
1689702206834_copy_1024x576
راس السنة الهجرية العام الهجري الجديد بورسعيد محافظ بورسعيد أرز بلبن