وزعوا أرز بلبن.. احتفالية رأس السنة الهجرية بالمسجد التوفيقي في بورسعيد| صور

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف، برئاسة الشيخ جمال عواد، بالمسجد التوفيقي نطاق حي العرب، بمناسبة ليلة رأس السنة الهجرية.

بالصور| وزعوا أرز بلبن.. احتفالية رأس السنة الهجرية بالمسجد التوفيقي في بورسعيد

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الحديث عن هجرة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من مكة إلى "يثرب" والتي سُميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، فضلًا عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، خاصة "الأخذ بالأسباب".

شهدت الاحتفالية توزيع عبوات من الأرز باللبن والحلوى على المصلين أثناء دخولهم المسجد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأهالي محافظة بورسعيد.

1689702207144_copy_1024x768

1689702207086_copy_1024x768

1689702207123_copy_1024x768

1689702207051_copy_1024x768

1689702206977_copy_1024x768

1689702207014_copy_1024x768

1689702206959_copy_1024x768

1689702206905_copy_1024x768

1689702206852_copy_1024x768