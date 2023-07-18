نصائح للتغلب على الحر في المنزل دون اللجوء للتكييف

في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد لم تكن المنازل بحرارة افضل بكثير من الخارج بل يعاني الناس في المنازل من ارتفاع درجات الحرارة التي لا تستطيع المراوح السيطرة عليها بل الجميع في حالة شديدة لأجهزة التكييف ولكن بالتأكيد لم يمتلك الجميع التكييف لتبريد الجو وقد يلجأون لحيل لتبريد الجو بشكل طبيعي داخل المنزل.

-حلول للتغلب على الحر دون اللجوء للتكييف داخل المنزل:

-إسدال الستائر وإغلاق جميع النوافذ أثناء النهار لحجب أشعة الشمس، وفتحها مع حلول الليل للسماح للهواء البارد بالمرور إلى المنزل وتهويته.

-الاعتماد على المروحة ويمكن تعزيز كفاءتها في تبريد الغرف من خلال وضع زجاجات مياه مجمدة أمامها مباشرة، أو وضع منشفة مبللة بالماء المثلج فوق إطارها لتنشر الهواء البارد ولتحقيق أقصى استفادة من المراوح، يجب وضعها بالقرب من النوافذ لزيادة تدفق الهواء.

-يفضل تركيب شفاط تهوية قوي لطرد الهواء الساخن خارجا.

-توصي مؤسسة النوم الوطنية الأميركية بإبقاء حرارة الغرفة بين 60 و67 درجة فهرنهايت (15.56 – 17.35 درجة مئوية) ويمكن تحقيق هذا بوضع الملاءات في أكياس وإلقائها في الثلاجة أو "الفريزر" خلال النهار، ثم فرشها قبل النوم مباشرة لتبريد الجسم أثناء النوم.

-يجب إطفاء الأضواء الزائدة قدر الإمكان، فحتى المصابيح الكهربائية الموفرة تنبعث منها حرارة في الغالب.

-فصل كافة مصادر الحرارة، كأجهزة الحاسوب والتلفاز مثلا، في الأوقات التي لا تستعمل فيها فهي تبث الكثير من الحرارة في المكان.

-نشر النباتات في أنحاء البيت يمكن أن يساهم في حجب أشعة الشمس ويحافظ على برودة الجو طوال اليوم عبر إطلاقها الماء الزائد من أوراقها في الهواء، لتبريد نفسها وتبريد المكان أيضا.

-يجب تجنب الطهي يوم ارتفاع درجة الحرارة الشديد حيث تتسبب المواقد أو الأفران في تسخين المنزل بدلا من ذلك، يفضل اختيار الوجبات التي لا تحتاج إلى الكثير من الحرارة، مثل السلطات والسندويشات الباردة الخفيفة وإذا لم يكن ثمة مفر من الطهي، فيفضل استخدام أجهزة مثل الميكروويف وأفران الطهي البطيئة، التي تولد حرارة أقل من الأفران التقليدية، أو الطهي بالخارج تجنبا لرفع درجة الحرارة داخل البيت.

-توزيع الماء في أحواض صغيرة بأنحاء البيت، ومسح الأرضيات به مرات عدة على مدى النهار، يؤدي وظيفة التبريد بالتبخير.

-الحفاظ على رطوبة الجسم يقلل من الشعور بالحر، ويعد الماء من أفضل الدفاعات ضد الحرارة العالية فيجب شرب المزيد من الماء حتى مع عدم الشعور بالعطش، لتجنب الآثار المترتبة على ارتفاع الحرارة.

-الاستحمام على مدار اليوم فالحمام البارد من أكثر الطرق المباشرة للاسترخاء في حر الصيف، حيث يساعد على خفض درجة الحرارة الداخلية، وله تأثير السحر في تجديد الشعور بالانتعاش وزيادة النشاط.

-خلع الحذاء والجوارب لا سيما في الأيام شديدة الرطوبة، والاكتفاء بالتجول في المكان حافي القدمين فارتداء الأحذية والجوارب يجعل القدمين تتعرقان ويرفع درجة حرارة الجسم.

-ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون وفضفاضة لتمتص حرارة أقل وتسمح للهواء بالوصول إلى البشرة وتعد الملابس القطنية خيارا رائعا للتغلب على الشعور بالحر.

-ينصح مركز مكافحة الأمراض والوقايةبتجنب وجبات الطعام الثقيلة والساخنة فاللحوم والبروتينات الحيوانية تسخن الجسم لهضمها، فتزيد من الشعور بارتفاع حرارة الجو لذا يجب التقليل من شرائح اللحم المشوية والإضافات الحريفة في الحر الشديد.

-يفضل عدم تناول الأطعمة السكرية جدا لأنها يمكن أن تتسبب في فقدان الجسم للسوائل، ويسمح بتناول المثلجات (الآيس كريم) والمشروبات المثلجة وعصائر الفاكهة الباردة، لأنها قد تساعد على الشعور بالبرودة، بشرط أن تكون منخفضة السكر.

-تجنب تناول الكافيين، فهو مدر للبول ويستنزف الماء من الجسم فيسبب الجفاف أثناء الحر.

-الاسترخاء عندما يكون الجو حارا وتأجيل الأنشطة المرهقة لأوقات انخفاض الحرارة كالصباح.

-إذا كنت تبحث عن نوم جيد أثناء ارتفاع درجات الحرارة، عليك وضع غطاء وسادتك في كيس وتركه يبرد في الفريزر

-يمكنك وضع زجاجة ماء باردة في سريرك للمساعدة في تبريد السرير لتحظى بنوم مريح عند ارتفاع درجات الحرارة.

-تخلص من الأقمشة السميكة في فصل الصيف لأن هذه الأقمشة تعمل على جذب درجات الحرارة، لذلك احرص في فصل الصيف على استخدام الأقمشة الفاتحة والخفيفة.