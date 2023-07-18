"الكهرباء": استقرار الشبكة ولا توجد انقطاعات رغم الزيادة في معدلات الاستهلاك

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بفضل المشروعات العملاقة التى نفذتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اعتبر الطاقة قضية أمن قومى، شهدت مصر إضافة قدرات جديدة لمحطات التوليد بلغت حوالى 30 الف ميجاوات تعادل تقريببا القدرات التى كانت متاحه قبل تولى الرئيس السيسى المسئولية ورئاسة الجمهورية وباستثمارات تصل لحوالى 700 مليار جنيه.

وكان قد سجل استهلاك الكهرباء رقما غير مسبوق هو الأعلى فى تاريخ الشبكة بتجاوزة حاجز 34 ألفا و700 ميجاوات بزيادة عن العام الماضى اكثر من 2500 ميجاوات مع موجة الحرارة الشديدة التى لها انعكاساتها على قدرة الشبكات ومعدلات انتاج الكهرباء بمحطات التوليد التى تتاثر بارتفاع درجات الحرارة و سجل الاحتياطى الامن فى قدرات التوليد المتاحة بالشبكة اكثر من 11 ألفا و450 ميجاوات بما يقارب 30 % من حجم الاستهلاك مما يؤكد قدرة الشبكة القومية على الصمود وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء .

وتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة مع رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى موقف الشبكة القومية للكهربائية حيث استعرض الوزير موقف شبكة نقل الكهرباء مع المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك موقف التغذية الكهربائية بالقاهرة الكبرى بأعتبارها الاكثر استهلاكا .

واكد التقرير ان موجة الحرارة العالية التى تسود البلاد تسببت فى زيادة معدلات استهلاك الكهرباء بحوالى 10 الاف ميجاوات ليسجل الحمل الاقصى رقم قياسى غير مسبوق بينما بلغت قدرات التوليد الكهربائية بما فيها الوحدات التى فى الصيانة حوالي 59 الف ميجاوات وسعة محطات المحولات على الجهد الفائق والجهد العالى حوالي 164 ألف ميجا فولت.

كانت اقصى توقعات لوزارة الكهرباء ان يصل الحمل الاقصى للاستهلاك هذا العام الى 34 الف ميجاوات بزيادة عن العام الماضى تصل الى الف ميجاوات الا ان ارتفاع درجات الحرارة تسبب فى تجاوز هذة القدرات الى جانب ما تشهدة مصر من حركة عمرانية وتنموية و نتيجة لزيادة اعداد المشتركين والتوسعات العمرانية والتنموية الجديدة.

اصدر الدكتور محمد شاكر توجيهاتة الى رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى للتاكيد على رؤساء الشركات للعمل على مدار اليوم فى مراقبة الشبكة وايجاد حلول فورية لاية اعطال وتحليل اسبابها والعمل على تفادى تكرارها مؤكدا على ضرورة ان يكون كافة المسؤلين فى مواقعهم وعلى اتصال دائم بغرف العمليات وفرق الطوارئ لايجاد حلول فورية لاية مشاكل قد تحدث فى الشبكة والعمل على تامين متطلبات المواطنين على مدار اليوم بدون انقطاعات للتيار.

مؤكدا ان الموجة الحارة فرصة لدراسة اوضاع الشبكة فى المناطق الساخنة والعمل على علاج السلبيات وان فرق الطوارئ نجحت فى السيطرة على الاعطال التى ظهرت فى وقت قياسى مشيرا الى الانتهاء من إنشاء وتوسيع محطات محولات على الجهدين الفائق.

وأضاف ان الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية شهدت قفزة غير مسبوقة حيث بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهد الفائق والجهد العالى حوالى 50 ألف كيلومتر،بعد إضافة أطوال بحوالى 3540 كيلومترا و إنشاء حوالي 2015 كيلومتر خطوط هوائية جهد 500 كيلوفولت، وإنشاء 1200 كيلومتر خطوط هوائية جهد 220 كيلوفولت ،و 325 كيلومتر خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد 66 كيلوفولت.

ولذلك اكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بان الشبكة مستقرة تماما ولا توجد انقطاعات اكثر من المتوسط رغم الارتفاع الشديد فى الحرارة والاستهلاك وانه تم التنسيق مع المسؤولين فى الاماكن ذات الاحمال الحيوية والمنشات الهامة من محطات المياة والصرف الصحى و والمستشفيات والتاكيد على وجود مصادر بديلة للتغذية الكهربائية تحسبا لاية طارئ مشيرا الى انة تم تجهيز سيارات التشغيل ووضع خطة تمركزها فى المناطق الجغرافية لسرعة وصولها للاماكن التى تتطلب ذلك و انة تم تشكيل مجموعات عمل لادارة الازمات والتنسيق مع المسؤليين بالوزارات لضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

واوضح المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء انه تم التركيز على التاكد من استعداد شبكات محافظات جنوب الدلتا لتلبية متطلبات المواطنين مؤكدا ان السنوات الاخيرة شهدت طفرة هائلة فى الاستثمارات المخصصة لهذه المحافظات والمشروعات المنفذة بها وكذلك استقرار التيار وخفض الاعطال مشيرا الى انه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات لدعم الشبكة الكهربائية بمحافظات جنوب الدلتا باستثمارات تبلغ 350 مليون جنية منها 50 مليون لتحويل خطوط الجهد العالى اعلى الكتل السكنية الى كابلات ارضية للحفاظ على حياة المواطنين ضمن برنامج تنفذة الدولة يشمل جميع القرى الواقعة فى نطاق المشروع القومى حياة كريمة لانهاء مشاكل خطوط الجهد المتوسط المارة اعلى الكتل السكنية.

واوضح المهندس محمد عسل رئيس شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا بانه تم رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية وعددها 16 فرقة وكذلك فرقتي الصيانة تحت الجهد وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية لإتمام الأعمال طبقاً للأصول الفنية المعتمدة وتجهيز فرقة ثالثة للعمل بقطاع شمال الدقهلية و. تم تنفيذ خطة الصيانة السنوية بنسبة 100% . وبلغت نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية (129,4مؤكدا ان اهم اهداف العمل تقديم خدمه عصرية للمواطنين بكفاءه وتحسين جوده التغذيه.

قال عسل ان كافة وحدات الديزل التى تم نشرها لم يتم اللجؤ اليها نظرا لعدم حدوث انقطاعات للتيار وتمكن الشبكة من الصمود رغم الطقس شديد الحرارة الذى تعرضت لة محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية وانة رغم استقرار التيار لكافة المدن والقرى والمشتركين ظل العاملون فى مواقعه.

قال المهندس رافت شمعة ان استثمارات الدولة لدعم شبكة كهرباء محافظات مصر الوسطى الخمس خلال سنوات الرئيس السيسى بلغت اكثر من 4 مليارات جنية مقابل استثمارات فى نفس الفمدة سابقا لاتزيد عن 500 مليون جنية بزيادة 8 اضعاف ما كانت عليه وقد تضاعفت مكونات الشبكة حيث تم زيادة عدد الموزعات من 60 الى حوالى 140 موزع و انه تأكيداً لرؤية القيادة السياسية لدعم وتوفير كل الخدمات على أعلى مستويات الجودة.

واكد المهندس احمد صدقى رئيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا ان الاستثمارات الهائلة التى وفرها قطاع الكهرباء لمحافظات جنوب الوادى ادت لتلبية الارتفاع الكبير للطلب على الكهرباء لتلبية احتياجات برامج التنمية حيث سجل استهلاك الكهرباء بهذة المحافظات خلال الصيف زيادة بلغت حوالى 40.6 % وزاد عدد المشتركين بنسبة تجاوزت 28 % ليصل الى حوالى 3 ملايين ونصف مشترك بمحافظات سوهاج وقنا والاقصر واسوان.