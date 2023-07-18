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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة بنها (صور)

لجنة المجلس الأعلى
لجنة المجلس الأعلى
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استقبل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور عبد المنعم فهيم أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وعضوية كلا من الدكتورة رانيا رضا، وأحمد عبد الفتاح محمد بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك لمتابعة سير اختبارات القدرات بالكليات.

وأكد الدكتور تامر سمير أن الزيارة تاتي في إطار متابعة إجراءات سير اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية، والتربية النوعية، والفنون التطبيقية ، وذلك بحضور عمداء الكليات والوكلاء والمشرفين على إختبارات القدرات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن اللجنة قامت بجولة تفقدية للمعامل والقاعات وأماكن الانتظار التي جرى تجهيزها للطلاب وأولياء أمورهم بالكليات التي تجري بها الاختبارات.

الجدير بالذكر أن اختبارات القدرات قد بدأت السبت الماضي وتستمر حتى الخميس الموافق 27 يوليو الجاري وتجري بـ 3 كليات بجامعة بنها وهى الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية.

إختبارات القدرات التربية الرياضية الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها المجلس الأعلى للجامعات نائب رئيس جامعة بنها