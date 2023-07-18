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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الهلال السعودي يطلب ضم لويس دياز من ليفربول

لويس دياز يدخل ضمن دائرة اهتمام الهلال السعودي لضمه خلال الصيف الجاري

لويس دياز
لويس دياز
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كشفت تقارير صحفية برتغالية عن دخول البرتغالي لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي ضم دائرة اهتمام إدارة نادي الهلال السعودي، لضمه خلال الصيف الجاري.
وأوضحت صحيفة "ريكورد"، أن الهلال السعودي ينوي التعاقد مع لويس دياز، حيث يريد المدرب يريد خورخي جيسوس الاعتماد على مهاجم ليفربول.
وأشارت إلى أن النادي السعودي على استعداد لتقديم عرضا بقيمة 50 مليون يورو مقابل حسم الصفقة التي طلبها خورخي جيسوس.
وكان الهلال قد تعاقد مع 3 صفقات قوية خلال الأيام الماضية، لتدعيم الفريق استعدادا للموسم الماضي، بعد خسارة لقب الدوري ودوري أبطال آسيا في الموسم المنصرم.
وتعاقدت إدارة الهلال قبل أيام مع البرتغالي روبن نيفيز، وأعقبه ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ثم جاء الدور لضم الصربي سيرجي سافيتش

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