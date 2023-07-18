الدفاع الروسية: مقتل 815 جنديا أوكرانيا على عدة محاور والتقدم في كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 815 جنديا أوكرانيا على عدة محاور، وتقدم القوات الروسية في منطقة كوبيانسك بالقرب من خاركوف.

وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن وحدات من القوات الأوكرانية، حاولت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكراسنوليمانسكي، ودونيتسك، وجنوب دونيتسك.

وأشارت إلى أنه في اتجاه كوبيانسك، واصلت وحدات مجموعة "الغرب" عمليات هجومية ناجحة في منطقة سيطرتها، حيث بلغ تقدمها الإجمالي بعرض كيلومترين من الجبهة، وبعمق 1.5 كيلومتر، إضافة إلى ذلك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى كالينوفو، وبيريستوفوي، وكيسلوفكا، وتابايفكا في منطقة خاركوف، ونوفوسيلوفسكويه بمدينة لوجانسك.

وأضافت أنه تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 103 بالقرب من قرية كوتلياروفكا، بمنطقة خاركوف، فيما بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 65 جنديا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين و3 مركبات، علاوة على رادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع.

ما في اتجاه دونيتسك، ذكرت الوزارة الروسية أنه بفضل مجموعة قوات "الجنوب"، تم صد 12 هجوما بنجاح، وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الهجوم رقم 79 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغ إجمالي خسائر الجانب الأوكراني على هذا المحور 400 جندي، ومدرعتين قتاليتين، و3 شاحنات صغيرة، ومدفع M777 أمريكي الصنع، و3 مدافع من طراز Krab بولندي الصنع، ومدفع "جفوزديكا"، ومدفعين هاوتزر MSTA-B، إضافة إلى مدفعي D-20 وD-30.

وفي اتجاه كراسنوليمان، أشارت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "المركز" صدت هجوم الجانب الأوكراني في اتجاه قرى تشيرفونايا ديبروفا وماكييفكا بلوجانسك الشعبية، وفي مناطق قرى تيرني بدونيتسك، فيما تعرضت قرى كوفاليفكا وكارمازينوفكا بلوجانسك للنيران.

وأضافت أنه في منطقة قرية كوزمينو بلوجانسك، تم إحباط أنشطة مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية، حيث ألحقت القوات المسلحة الروسية بالقوات الأوكرانية خسائر تصل إلى أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات، ومدفع Krab بولندي، ومدفعي D-30.

وتابعت أنه في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الشرق" 3 هجمات للعدو في مناطق قرى فلاديميروفكا وأوروزينوي بدونيتسك.

وفي منطقة زابوروجيه، أحبطت مجموعة "الشرق" 3 هجمات للعدو على قرى مالايا توكماتشكا، وأوريخوف بمنطقة زابوروجيه، حيث أصابت نيران المدفعية نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى ذلك، تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للواءين الميكانيكيين رقم 23 و33 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما بلغت خسائر العدو في هذه المناطق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من 200 جندي، وتم تدمير دبابة ومدرعتين قتاليتين، و4 شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر من طراز MSTA-B، ومدفع D-44.

ما في في اتجاه خيرسون، أوضحت أنه نتيجة لأضرار النيران، بلغت خسائر العدو 50 جنديا، وتم تدمير 4 شاحنات صغيرة، ومدفع "أكاتسيا"، كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش، وكذلك سلاح المدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 89 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 98 مقاطعة أوكرانية، فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 3 صواريخ بعيدة المدى من طراز "هيمارس"، كما تم إسقاط 43 طائرات أوكرانية مسيرة في مناطق خيرسون وزابوروجيه.