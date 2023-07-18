عمرو سعد يصف قرار إلغاء حفل ترافيس سكوت بـ"الخطأ الفادح"

وصف الفنان عمرو سعد قرار نقابة المهن الموسيقيية بالغاء حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت بالخطأ الفادح ، مشيراً الي انه ليس من حق أي أحد اخذ قرار باسم المصريين.

ونشر سعد تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيها: "إلغاء رخيص حفلة #ترافيس_سكوت في مصر هو خطأ فادح ومش من حق اي حد ياخد قرارت للمصريين او يتكلم باسمهم " .

وتابع قائلاً: “وانا فنان مصري باعتذر لهذا المغني العالمي ولنجوم العالم ومتابعيهم اللي ممكن يشوفوا المصرييين بشكل رجعي ومتخلف ” .

وأنهى التدوينة قائلاً: “وباقول ليهم ان مصر اكبر من كده بكتير وان الشعب ده شعب عاشق لضيوفه وكريم وان مصر هي ارض الفنون والحضارات” .

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفي كامل، قد اصدرت بيانا بعدم إصدار تصريح لحفلة مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 28 يوليو الجاري، بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك بعد انتشار أنباء حول دعوته للماسونية واتباعه لطقوسها في حفلاته.