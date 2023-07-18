شبورة مائية وشديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90% للعظمى والصغرى من 35 الى 50 %.

ويشهد الاربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 38 للعظمى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 42 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 41 والصغري 26 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة .