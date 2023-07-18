آنسات منتخب مصر تخسر أمام كندا بنتيجة 100-44 في كأس العالم تحت 19 سنة

خسر المنتخب الوطني لانسات كرة السلة اليوم أمام كندا بنتيجة 100-44 في ختام مبارياته بدور المجموعات في كأس العالم تحت 19 سنة آنسات المقام حاليًا بإسبانيا.

وشهدت المباراة تفوقا واضحا للمنتخب الكندي نظرًا لفارق المستوى والخبرات ونجح في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 51-17 قبل ان يكمل مهمته بنجاح وينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة ثقيلة 100-44.

يذكر أن المنتخب كان قد خسر المباراة الأولى أمام التشيك، بينما فاز على الصين فى الثانية.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من، جنى الألفي، جنى طارق السعيد، جنى السيد، هنا عبد العال، سلمى خضر، تمارا نادر السيد، جنى الشامي، جودي وائل، عائشة سالم، نور المهدي، سارة أسامة، جايدا خالد.

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول.

وكان منتخب مصر للشابات تحت 19 سنة نجح في التأهل إلى كأس العالم بعدما حصد فضية بطولة أفريقيا الأخيرة لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022.