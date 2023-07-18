جامعة بني سويف تنظم احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد

نظم، اليوم، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع، احتفالية كبرى بمناسبة العام الهجري الجديد بكلية الإعلام.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه المناسبة تأتي علينا في كل عام لتذكرنا برحلة رسول الله صل الله علية وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، لافتاً أن الاحتفاء بقدوم العام الهجري يغرس في أنفسنا ويعلمنا العزيمة ، والانتقال من حال إلى حال بثقة كاملة في طاعة الله واتخاذ جميع الأسباب التي تضمن النجاح، سائلاً الله عز وجل أن تكون بداية هذا العام مليئة بالازدهار والتقدم لمصرنا الحبيب، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وأن يعيدها الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمين والبركات.