إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة بجمارك مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وفي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبى علي رحلة طيران فلاى دبى اشتبه محمود غنيم رئيس قسم الحركة ومحمد حلمى رئيس الوردية في الراكب ر.ع والراكبة د.ح مصريين الجنسية أثناء محاولتهما الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبالعرض على وليد عيسى مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشهما ذاتيا حيث تبين بالتفتيش الذاتي وجود ٤٠ هاتف محمول ماركة iphone وأبو مخبأة حول جسم الراكب والراكبة .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٦١٥ ألفا و٣٢ جنيها.

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ٢٧ لسنة ٢٠٢٣

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .