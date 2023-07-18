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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر مسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من مسئولى الوزارة ومجموعة من طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

تضمنت الندوة محاضرات عن دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة وتأثيرها على الأمن القومى المصري وأبعاد ومفاهيم الانتماء والولاء بالمنظور الوطني، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأعمال الفنية لطلبة المدارس تبرز التنمية الشاملة فى شتى ربوع الوطن ودور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية تلك الندوات لتوعية الشباب والنشئ المصرى بحجم التحديات الحالية وما تبذله الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من جهود سعياً لتحقيق الريادة بكافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما شهدت الندوة تكريم عدد من أسر الشهداء، والطلبة المتفوقين من مدارس التأسيس العسكرى، وعدد من ذوى الهمم، واختتمت بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

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