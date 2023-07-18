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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

500 طالب وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بتربية رياضية الفيوم

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
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تواصلت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية، وذلك اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أشرف العباسى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتز على حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الجندي، والدكتور أحمد عبد الباقى.

يذكر أن اليوم الأول لاختبارات القدرات أجريت لأكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة وشملت الإختبار التحريري، والوزن والطول والقوام، والجرحى لمسافات متفاوتة، وتستكمل بإجراء الكشف الطبي يوم الخميس المقبل.

فيما استقبل الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفدًا من اللجنة العليا المشرفة على اختبارات القدرات على مستوى الجامعات المصرية بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية، وذلك اليوم الثلاثاء..

وضمت اللجنة كلًا من الدكتور عبده قناوي، والدكتور حسن عشري، والدكتورة فاطمة عوض.

وأوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن جامعة الفيوم تفتح أبوابها أمام الطلاب الراغبين في التقدم للاختبار، وتذلل كافة العقبات أمامهم، وترد على كافة الاستفسارات بهذا الخصوص من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

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جامعة الفيوم إختبارات القدرات كلية التربية الرياضية الفيوم