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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أمانة السياحة بمستقبل وطن تعقد اجتماعها التنظيمي الأول لأمناء المحافظات.. بالصور

امانة السياحة
امانة السياحة
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عقدت أمانة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعها التنظيمي الأول لأمناء المحافظات، بعد اعتماد التشكيلي النهائي للأمانة.

وجاء ذلك بحضور النائب محمد الكيال عضو أمانة التنظيم المركزية، وناصر تركي الأمين المساعد، ومعتز صدقي عضو هيئة المكتب، وأمناء السياحة والآثار على مستوى الجمهورية.

وافتتحت النائبة نورا علي الجلسة بترحيبها بالحضور، ممثلي المحافظات المختلفة لإلتزامهم بالحضور والمشاركة في أول اجتماع يضم تشكيل اللجنة في ثوبها الجديد.

وأكدت نورا أن الأمانة لا يمكن لها النجاح دون التعاون المشترك مع أمناء المحافظات ودون تبادل الأفكار والمقترحات، معربةً عن تفاؤلها بالتشكيلة الجديدة التي تضم خليطًا متميزًا من الخبراء وأساتذة الجامعات والمتخصصين.

وتابعت: "نؤمن بقوة العمل الجماعي، ونجمع الأفكار لتنقيحها وصقلها سعيًا نحو المساهمة في تقديم منتجات سياحية ملائمة وجذابة على مستوى عالمي، بصورة تليق بعراقة حزبنا الذي يمثل رقمًا هامًا في المعادلة الحزبية والنيابية المصرية".

وقامت النائبة نورا علي بفتح باب التعارف بين السادة الأمناء وطالبتهم بتقديم وصف تعريفي لكل منهم ومقترحاتهم ونوعية الفعاليات التي يقدمونها لدعم السياحة.

وقام الأمناء بالتتابع بتقديم كشف حساب الفترات الماضية وانطباعهم عن الأمانة ورؤيتهم ومتطلباتهم خلال المرحلة القادمة وكذلك المشاكل التي تواجههم.

وتطرق المتحدثين إلى العديد من الملفات جاء أبرزها؛ مشكلات النقل السياحي، وضعف مبادرات التمويل، وملف تدريب العاملين، وضرورة تسليط الضوء على خزائن مصر ومقوماتها السياحية بالمحافظات.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت النائبة نورا علي، أن مستقبل وطن يحمل على عاتقه مسؤولية جسيمه، ومتمسكون بأن تكون لأمانة السياحة بصمة مميزة لنثبت أننا على قدر الثقة وأننا قادرون على النجاح.


ورفعت النائبة الاجتماع معلنة أن الاجتماع القادم سيشهد الاعلان عن خطة العمل وتسليم المهام، والتوجيه بالاستمرار في حملات رفع الوعي السياحي والأثري لحين تسلم المهام.

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النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب النائبة نورا على أمانة السياحة بحزب مستقبل وطن