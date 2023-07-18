"علشان ولادكم احسبوها صح".. ٢٧ ألف حضانة ومركز لخدمة المرأة العاملة لدعم الأسرة لمكافحة عمل الأطفال

يعد مناهضة عمل الأطفال، أحد اهداف برامج الحماية الاجتماعيه التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات والاسر الأولى بالرعاية ومساعداتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الابعاد.

ويرتكز تنفيذ هذا الهدف على تكامل كافة برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة، وتشمل البرامج: تكافل وكرامة بما يتضمنه من التزام الاسر بشرطي متابعة صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم حتى إتمام المرحلة الثانوية وعدم تزويجهم قبل بلوغ أي منهم 18 سنة ،وبرامج التمكين الاقتصادي للأسرة وبخاصة النساء ودعم تكافؤ الفرص التعليمية للفئات الأولى بالرعاية لكي يكون "الطفل مكانه المدرسة" وأن يتمتع كل طفل وطفلة بحقه في التعليم والنمو السليم صحيًا ونفسيًا.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير عدة خدمات للسيدات لدعمهم في اعمال الرعاية المنزلية، وتشجيعهن على المشاركة في سوق العمل، وذلك من خلال 44 مركزا للمرأة العاملة في 25 محافظة وعدد 46 وحدة.

وفي هذا الصدد، تقدم هذه المراكز عددا من الخدمات لمساعدة المرأة للخروج إلى سوق العمل ومساعده الأسرة، لحماية تسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل، وتشمل هذه الخدمات: توفير وجبات نصف مطهية، تنظيف جاف وكي للملابس، جليسات للمسنين والأطفال، معاونات منازل.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعى على تشجيع الاسر الاولى بالرعاية لالحاق ابنائهم فى دور الحضانة للتشجيع على تمتع الأطفال في الفئة العمرية من 0 إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية مع التركيز على المناطق الاكثر احتياجا التى تقطنها الأسر الاولى بالرعاية، مع تقديم الخدمات بأسعار رمزية لتشجيع المرأة المصرية على الانخراط فى سوق العمل

واطلقت وزراة التضامن الاجتماعى البرنامج القومي لتنمية الطفولة ويتبنى البرنامج رؤية شمولية للتعامل مع حقوق الطفل من وجهة نظر أكثر شمولاً من التعلم والقرائية فقط، إذ يتعامل مع الطفل ككيان متكامل له الحق في التغذية السليمة، والتمتع بالصحة والأمان والبيئة الداعمة والحماية، إلى جانب امتلاك مهارات ونواتج التعلم، ويهتم البرنامج أيضا بموضوعات أخرى مثل التربية الوالدية، وتأهيل الأم والأسرة من حيث التربية السليمة والتهذيب الإيجابي وتغذية الأطفال، بالإضافة أيضاً لخلق فرص عمل للمرأة والشباب كمقدمي خدمات تربوية أو كأصحاب مشروعات خدمية خاصة من خلال التوسع في إنشاء الحضانات الخاصة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى الى ان عدد الحضانات يبلغ 27,000 حضانة وعملت الوزارة على توفيق أوضاع الحضانات وافتتاح حضانات جديدة بقروض ميسرة للسيدات من بنك ناصر الاجتماعي، وتعديل الإطار التشريعي لتسهيل إجراءات الترخيص للحضانات، وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة.

ويذكر أن، وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حمله للتوعيه بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان (علشان ولادكم.. احسبوها صح) وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على اعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتهدف الحمله إلى دعم الراي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمه لحقوق الاسر الأولى بالرعاية من اجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعيه التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بابعادة الاقتصادية والاجتماعيه والثقافية.

وتستمر الحملة لمدة شهرين، تعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضًا فنيه وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 الف رائدة اجتماعية منتشرات في كل انحاء مصر، وعدد من الجمعيات الاهليه الشريكة للوزارة.

وسيتم الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل اهم الرسائل الخاصة بالتوعية، والتي ترد على تساؤلات الجمهور.

كما سيتم الاستعانة برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينيه للاسر.

بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام سواء الجماهيري أو مواقع التواصل الاجتماعي او اللقاءات الجماهيرية والفعاليات الثقافية.