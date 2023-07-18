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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تصادم سيارة نقل مع ملاكي بمنطقة مخر السيل في أطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي بجوار مخر السيل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصاب بجوار مخر السيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مع أخرى ملاكي نتج عن الحادث إصابة شخص جرى نقله إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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