مدير تعليم الشرابية يتفقد سير أعمال امتحانات الدور الثاني

تفقد أشرف فرغلى، مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الثلاثاء، انتظام سير لجان اليوم الرابع لامتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الإعدادى بمدرسة الظاهر الإعدادية بنات.

رافقه الزيارة طارق خليل مدير امن الادارة، بحضور أشرف الفقى بقسم التنمية المستدامة "التربية البيئية والسكانية" بالإدارة.

ويأتي ذلك استمرارا لمتابعة انتظام سير اللجان الامتحانية لامتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بمدارس الإدارة.

وكانت فى استقبالهم دينا احمد فؤاد مديرة المدرسة، حيث تفقد مدير عام الإدارة اللجان الامتحانية واطمأن على مستوى الورقة الامتحانية والطالبات وحثهن على المراجعة والتركيز، متمنيا لهن النجاح والتوفيق.

وفى نهاية الزيارة، توجه بالشكر الجزيل لفريق العمل على جهدهم المتميز المبذول وحسن انتظام سير اللجان الامتحانية بالمدرسة.