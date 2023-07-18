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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بتكليف من الجمعية العمومية.. ياسر قمر رئيسا للاتحاد العربي للكرة الطائرة

ياسر قمر
ياسر قمر
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أعلن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة، تكليف المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للعبة برئاسة الاتحاد العربي لكرة الطائرة خلال الفترة المقبلة.

وأقيمت الجمعية العمومية للاتحاد العربي صباح اليوم الثلاثاء، في البحرين، وتم تكليف ياسر قمر برئاسة الاتحاد العربي لكرة الطائرة لحين إجراء الانتخابات.

وكان قد أعلن الكويتي عبد الهادي الشبيب في بيان رسمي،  تقديمه باستقالته من منصبه .

وكان ياسر قمر قد شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة خلال الفترة الماضية، وأصبح رئيسا للاتحاد حاليا بتكليف من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي.

الجمعية العمومية للاتحاد العربي كرة الطائرة برئاسة الاتحاد العربي لكرة الطائرة عبد الهادي الشبيب