ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على شخص عذب كلبا بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعذيب أحد الأشخاص  كلب و باستدعاءه أفاد بأنه فعل ذلك بسبب انتشار الكلاب الضالة في المنطقة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد قيام أحد الأشخاص بتعذيب "كلب" بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

بالفحص جرى تحديد وضبط المذكور وتبين أنه مالك محل أدوات كهربائية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب انتشار الكلاب الضالة بمنطقة سكنه وخشيته من قيامها بإيذاء المارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر إحدى صفحات  "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب "كلب" بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

التواصل الإجتماعي فيس بوك أمن القليوبية إنتشار الكلاب الضالة منطقة شبرا الخيمة