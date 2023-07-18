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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لسيدة تطلق أعيرة نارية بالمنيا

كشف ملابسات تداول
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تظهر خلاله إ
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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات وآخر يقومان بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاح كان بحوزتهما.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وأمكن ضبطهم (إحدى السيدات ، نجليها "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبمواجهتهم أقرا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه على سبيل المزاح ، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة (مسدس محدث صوت) بقطعة أرض زراعية بمحيط سكنه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك