حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله عز وجل في هذه المناسبة المباركة أن يكلل جهوده بالنجاح المتواصل في مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل مشرق، وأن ينعم بحياة آمنة مستقرة.

وقال زين في بيان صحفي: “إننا نستلهم من تلك المناسبة العطرة قوة العزيمة والإرادة والعمل المخلص والتكاتف لعبور كل التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة في جميع المجالات وسط تحديّات كبيرة داخليًا وخارجيًا”.