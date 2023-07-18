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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، 11 شابا فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية ، إن "قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: معتصم محمد البرغوثي، والمحرر عبيدة خلدون البرغوثي، من قرية كوبر، وحسين الريماوي، من بيت ريما".

كما أشارت المصادر إلى اعتقال محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبدالفتاح، ومؤيد عبدالمجيد أبو عليا، من المغير.

أما في نابلس، فقد تم اعتقال الأسير المحرر أحمد الغندور من مخيم عسكر، والأسير المحرر مؤيد غازي، وأبنائه أحمد وعلي، من قرية جماعين.

كذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب أحمد العمور من تقوع في جنوب بيت لحم.

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