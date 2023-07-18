أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 239 ألفا و10 جنود

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 239 ألفا و10 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و119 دبابة و8 آلاف و51 من المركبات المدرعة و4 آلاف و542 من النظم المدفعية و685 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و428 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و310 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و86 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 677 من المعدات الخاصة و3 آلاف و839 طائرة مسيرة وإسقاط 1273 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.