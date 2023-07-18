القوات البريطانية تفكك مدرعات روسية في أوكرانيا

كشف الأدميرال توني راداكين رئيس الأركان البريطاني، أن قوات بلاده فككت آليات مدرعات روسية استولت عليها القوات الأوكرانية خلال الحرب، وهذا من أجل أن تتعلم لندن كيف تدافع عن نفسها إزاء أي هجوم مستقبلي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال رئيس الأركان البريطاني في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز"، إن الحرب في أوكرانيا كانت بمنزلة "جرس إنذار" لقواته، وهو يحتاج منها أن تكون أسرع وتتحمل أخطارا أكبر عندما تتسلح.

وأوضح: "حرب أوكرانيا جرس إنذار لكي نكون أسرع في الاستحواذ (على أسلحة الغير) وأكثر جرأة في مجموعة الأسلحة التي نقدمها، خاصة أننا في سباق تكنولوجي، وأن نكون مكافحين أكثر عندما يتعلق الأمر بحماية دولتنا وتعزيز قدرتنا على الصمود".

ولدى سؤال راداكين عما تعلمته بلاده من فحص الآليات الروسية المدرعة التي جرى الاستيلاء عليها، قال أن الأمر "مهم، لأننا في ناد من الدول، فعندما نحصل على معدات روسية أو معدات لدول أخرى، ربما تكون خطيرة علينا في المستقبل، نتقاسم المعرفة بشأنها".

وتابع: أن عملية دراسة الآليات الروسية تساعد بلاده في فهم كيفية عملها وكيفية التشويش على اتصالاتها وصولا إلى تدميرها، فضلا عن المساهمة في بناء مدرعات أفضل واختراق دفاعات العدو.