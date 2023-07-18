مصرع وإصابة 13 شخصا في تحطم طائرة صغيرة في بولندا

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون على الأقل في تحطم طائرة صغيرة فوق مستودع في مطار قرب العاصمة البولندية وارسو، بحسب ما أعلنت السلطات البولندية.

ووقع الحادث في مطار خريتسينو الصغير على بعد 47 كيلومترا شمال وارسو، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح سيلفستر مارتشاك المتحدث باسم شرطة وارسو: "هناك 5 قتلى و8 مصابين من ضمنهم 2 في حالة حرجة"، لافتا إلى أن الشرطة تلقت بلاغا أوليا بشأن الحادث عند الساعة 19,39 بالتوقيت المحلي كان مصدره هذا المطار الصغير.

وكشف مسعفون إن الطائرة من طراز سيسنا 208 معدة لممارسة القفز بالمظلة.

وتحطمت الطائرة فوق مستودع يتواجد فيه 13 شخصا لجأوا إليه للاحتماء تحسبا لعاصفة. وقضى قائد الطائرة مصرعه في الحادث.

وأعلن المتحدث باسم شرطة وارسو: "فتح تحقيق لكشف أسباب التحطم"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.