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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرفوا على أدعية العام الهجري الجديد

دعاء
دعاء
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يبحث المواطنون  عن دعاء العام الهجري الجديد 1445، وأعلنت البحوث الفلكية، أن هلال شهر المحرم ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17 يوليو الجاري، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.


 دعاء يفضل قوله

رصدنا لكم فيما يلي  الدعاء المفضل للسنة الهجرية الجديدة: اللهم إني أسألك الصحة والعافية وخير العام الهجري الجديد، بأكثر من صيغة، حيث يمكنك نشره ومشاركته مع الجميع على السوشيال ميديا لنشر الدعاء بالخير بين الجميع، ويعتبر الدعاء من أعظم العبادات وأقربها عند الله عز وجل، لما ورد في قوله تعالى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ” سورة البقرة / الآية 186.

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