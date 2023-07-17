البيت الأبيض: تعليق روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب سيفاقم أزمة الأمن الغذائي

عقب البيت الأبيض، على قرار روسيا تعليق اتفاقية تصدير الحبوب، واعتبرت أن قرار موسكو سيفاقم أزمة الأمن الغذائي ويضر بالملايين حول العالم.

فيما قالت روسيا، الاثنين، إنها ستكون على استعداد لبحث إمكانية العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا رأت "نتائج ملموسة"، مضيفة أن مطالبها لم تلب حتى الآن.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة لتمديد الاتفاق، لا تزال هناك عقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وجاء إعلان القرار الروسي على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.

وأضافت: "فقط عندما نتلقى نتائج ملموسة، وليس وعودًا وتأكيدات، ستكون روسيا مستعدة للنظر في إعادة الاتفاق".