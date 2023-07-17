الإنقاذ البري ينتشل الجثة رقم 13 والأخيرة في حادث انهيار عقار حدائق القبة

انتشلت قوات الأنقاذ البري منذ قليل الجثة رقم 13 والأخيرة فى حادث انهيار عقار حدائق القبة.

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 متوفى، اليوم الإثنين، وذلك عقب انتشال جثث 3 أطفال وسيدة .

وقال مصدر مطلع، إن ضيق الشارع تسبب فى إعاقة جهود الأنقاض حيث يمنع دخول السيارات الكبيرة والمعدات الثقيلة، موضحًا أن رجال الإنقاذ يكافحون باستخدام المعدات البسيطة للوصول للضحايا.

وتضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار وقامت أجهزة الأمن باخلاء السكان منها، وانهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة بالإضافة لحوائط من عقار آخر.

وقال شهود عيان، إن العقار يقطنه 14 شخصا، وانهم تفاجاؤا بانهيار العقار فجر اليوم، وأن أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة بالطابق الأرضي مما تسبب فى الانهيار.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المنهار، وتم ضبط مالك الطابق الأرضي لقيامه بأعمال هدم فى الحوائط يعتقد انها احد اسباب الانهيار.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من محمدع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع، 32 سنة،، نسمة ع، 26 سنة، وعلي ج، عام واحد، كما أصيب كلا من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح،، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

وتحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 9 أشخاص حتى الآن.



كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الأنهيار.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الإنتهاء من عمليات الإنقاذ.

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تاثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كاجراء احترازي.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الإنتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تاثرها من انهيار العقار المجاور،كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كاجراء احترازي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة لقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من ارضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الاسعاف بـ 10 سيارات، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الانقاض.